Première déclaration de Mohamed Salah après sa blessure

Le Real Madrid a remporté, samedi soir, la Champions League. La sortie sur blessure de Mohamed Salah a été le tournant du match. L’Egyptien de Liverpool pourrait bien manquer la Coupe du monde en Russie avec l’Egypte. C’est en tout cas ce qu’a affirmé la BBC et certains médias britanniques.

Ce dimanche, la star du ballon rond a surpris ses fans en réagissant à sa blessure de samedi soir. « Ce fut une nuit très difficile, mais je suis un combattant. Je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers. Votre amour et votre soutien me donneront la force dont j’ai besoin », a-t-il écrit sur Twitter.

Rappelons que l’international égyptien a été victime d’une dislocation de l’épaule suite à un choc avec Sergio Ramos. Son absence serait une énorme perte pour les Pharaons. Les jours à venir nous diront si oui ou non il sera présent au Mondial. Selon les médias anglais, l’Egyptien a besoin d’au moins 12 semaines pour se remettre de sa blessure, ce qui voudrait dire qu’il sera absent du Mondial.

« Parfois le foot montre les bons côtés…et d’autre fois les mauvais. Nous sommes avant tout des collègues. Prompt rétablissement Salah », a pour sa part déclaré Sergio Ramos dans un message sur twitter.

S.L.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018