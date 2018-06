Les deux buts des Lions de la Teranga ont été inscrits par Cionek (contre son camp) et Niang en seconde période. Krychowiak a marqué pour la Pologne. Toujours dans le groupe H, le Japon a créé la surprise en s’imposant 2-1 contre la Colombie. Le Sénégal et le Japon sont en tête du groupe.

