Piqué: Ronaldo a tendance à se jeter… (Espagne-Portugal)

Rappelons que le Portugal et l’Espagne, dans le même groupe que le Maroc, n’ont pu se départager (3-3). Un triplé de Cristiano Ronaldo et un doublé de Diego Costa ont rendu magique cette première grosse affiche du Mondial.

Dans une déclaration au quotidien espagnol Marca, il a accusé le joueur du Real Madrid de se jeter, en réaction au coup franc du troisième but du Portugal. Il a ajouté que les arbitres lui sifflent des fautes « presque à chaque fois ». « Cristiano a tendance à se jeter et à presque à chaque fois les arbitres sifflent », a dit Piqué.