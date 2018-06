Parlementaires invités en Russie: la FRMF tire les choses au clair

«La FRMF souligne que ces informations sont dénuées de tout fondement et explique à l’opinion public avoir invité en Russie uniquement la famille du ballon rond national en l’occurrence les membres du comité directeur de la FRMF, les membres du comité directeur de la ligue nationale du football professionnel (LNFP), les présidents des clubs de Botola D1 et D2, les membres de la ligue nationale du football amateur (LNFA), les présidents des ligues régionales, les anciens Ballons d’Or marocains et les 45 sportifs de Special Olympics Maroc pour assister aux matchs du Maroc», a expliqué la Fédération.

