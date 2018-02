Ouarzazate se prépare pour le Mondial 2026

Les autorités de Ouarzazate s’apprêtent à accompagner les efforts du Maroc dans sa candidature pour l’organisation du Mondial 2026.

Le conseil de la ville organise ce mercredi 7 février son assemblée générale où plusieurs contrats et engagements concernant les matchs que la ville pourrait abriter seront étudiés.

Ouarzazate fait partie des 12 villes marocaines proposées dans le dossier de candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026, en plus de Casablanca, Marrakech, Rabat, Fès, Oujda, Tanger, Tétouan, Nador, Meknès, El Jadida et Agadir. Dans une conférence de presse organisée aujourd’hui à Rabat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a annoncé que 14 stades seront construits d’ici 2026, dont un à Ouarzazate. «La ville puise sa célébrité du cinéma. On a profité de ce critère pour la mettre dans la liste des villes proposées», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le président de la FRMF Fouzi Lekjaâ avait confié que le Maroc fera l’impossible pour présenter un dossier complet à la FIFA afin de s’assurer toutes les chances de gagner. «Avec cette candidature, le Maroc représente tout un continent», avait-il confié.

S.L.