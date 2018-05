Nancy: Youssouf Hadji met fin à sa carrière

BMCE Bank of Africa a signé un mémorandum d’entente avec MARUBENI Corporation dans le but de développer de nouvelles opportunités Business au Maroc et dans différents Pays d’Afrique.

Au niveau de la sélection, Youssouf Hadji a été convoqué 64 fois et marqué 16 buts, dont celui contre l’Algérie qui avait qualifié les Lions de l’Atlas en demi-finale de la CAN 2004. Sa célèbre chorégraphie suivant ses buts restera dans les annales du football national.

Celui qui a fait le bonheur des Marocains pendant ses participations en sélection a été formé en Lorraine où à il a joué en 1998-2003, 2007-2011 et depuis 2014. Il a également évolué à Bastia, Rennes, Al Arabi du Qatar et Elazigsport de Turquie.