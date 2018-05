Munir El Haddadi: le TAS a livré son verdict (Document)

Le 10 avril, le jeune attaquant de 22 ans avait saisi le TAS avec l’appui de la FRMF, pour faire appel de la décision de l’instance suprême de football. 13 minutes avec la Roja contre la Macédoine ont suffi pour enterrer les espoirs d’El Haddadi de disputer sa première Coupe du Monde avec le Maroc. Mauvaise nouvelle pour le joueur qui n’a plus sa place, non plus, au sein de la sélection espagnole.

