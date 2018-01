Mondial 2026: Samuel Eto’o, ambassadeur de la candidature du Maroc

Titrés dès les premières saisons avec le FC Barcelone, il a marqué plus de 130 buts avec les Blaugranas et participé à quatre Coupes du Monde avec la sélection nationale camerounaise (1998-2002-2010-2014). Par ailleurs, le Camerounais est depuis quelques jours au Maroc et a même assisté, le 20 janvier, au match qui a opposé le Cameroun à l’Angola (0-1).

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK