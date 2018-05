Mondial 2026: Messi soutient le Maroc (Photos)

Le rêve du bloggeur Saad Abid prend bel et bien forme. Après Eto’o et Iniesta, celui qui a lancé le challenge « maymkench2026 » pour apporter un souffle d’espoir en faveur de la candidature marocaine pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 a rencontré… Lionel Messi !

