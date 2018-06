Mondial 2026: le Maroc accuse un léger retard

A quelques heures du vote final, il semblerait que United 2026 ait pris une légère avance sur le Maroc en nombre de votes. Le New York Times a actualisé, dans la soirée du 11 juin, la liste des votants pour chaque candidat et le nombre de pays qui ne se sont pas encore prononcés.

