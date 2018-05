Mondial 2026: Lothar Matthäus soutient le Maroc (VIDEO)

L’emblématique Lothar Matthäus, ancien capitaine de l’équipe nationale d’Allemagne et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA en 1990 soutient la candidature du Maroc pour le Mondial.

La star du football mondial est ravie de s’engager auprès de Maroc 2026, afin de promouvoir une candidature humaine, inclusive et responsable. Capitaine de l’Allemagne de l’Ouest à la Coupe du Monde de 1990, il a également été sacré meilleur footballeur de l’année FIFA en 1991. Il a remporté le prix du meilleur joueur européen de l’année en 1990 et du meilleur joueur allemand des années 1990 et 1999.

Ce footballeur iconique a participé à cinq Coupes du Monde de la FIFA et à quatre Championnats d’Europe de Football. Lothar Matthäus a déclaré: « Je soutiens la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 car je suis convaincu que le Maroc, avec son concept novateur et compact, va offrir des conditions impeccables aux joueurs, aux supporters et à tous les amoureux du football. Le Maroc est véritablement une terre de football ».

Lothar Matthäus rejoint la longue liste des ambassadeurs Maroc 2026, qui est déjà composée des stars telles que Roberto Carlos, Mustapha Hadji, Mehdi Benatia, El Hadji Diouf ou Daniel Amokachi.