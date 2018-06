Mondial 2026: les Américains en légère avance sur le Maroc?

En parallèle, la plupart des 56 pays de la Concacaf, de l’Océanie et de l’Amérique du Sud devraient tourner le dos au Maroc. Tout se jouera avec l’Europe et l’Asie qui comptent respectivement 55 et 46 voix.

