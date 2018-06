Mondial 2026: le Maroc est-il à deux doigts de réaliser son rêve?

Le Maroc est-il à deux doigts de réaliser son rêve d’organiser la Coupe du monde ? A en croire le célèbre journaliste allemand Thomas Kistner, la candidature marocaine est sur la bonne voie.

Dans une interview accordée au site Deutshlandfunk, il a livré de nouveaux éléments au sujet des pays qui tourneront le dos, le jour du vote, à United 2026.

Il a ainsi confié que les dernières menaces du président américain Donald Trump ont poussé plusieurs Etats à choisir le dossier marocain juste pour ne pas offrir la victoire aux Etats-Unis et à son président. Il a ajouté que la FIFA a bel et bien constaté ce fait en marge de son Congrès tenu le 10 février et où les candidatures marocaine et nord-américaine ont été validées.

Kistner a ajouté qu’il est fort probable que plusieurs fédérations votent blanc, ce qui poussera la FIFA à rouvrir la procédure de candidature. Le pays organisateur sera ainsi connu dans deux ans.

N.M.