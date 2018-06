Mondial 2026: le dossier du Maroc inquiète les Etats-Unis selon L’Equipe 

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé officiellement, vendredi soir, avoir retenu le dossier de candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026, affirmant qu’il a atteint le score requis pour être soumis à son conseil le 13 juin.

« Alors que l’instance mondiale laissait craindre depuis quelques semaines une élimination du pays et la mise sur orbite du trio Etats-Unis-Canada-Mexique, les instances internationales ont finalement conservé les deux concurrents », indique le quotidien sportif français L’Equipe.

Et « même si les Etats-Unis ont obtenu de bien meilleures notes, ce qui était logique, le Maroc va maintenant se battre pour montrer la qualité d’un dossier ficelé avec les plus hautes autorités du pays et qui inquiète de plus en plus les Etats-Unis », ajoute L’Equipe. Le quotidien rappelle enfin que Donald Trump avait menacé les pays qui ne voteront pas pour lui « sans que la FIFA, d’habitude plus prompt à dénoncer les ingérences du politique dans le sportif, ne s’en offusque ».

