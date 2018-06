Mondial 2026: la position de l’Iran durant le vote

Les jeux sont faits. Après plusieurs mois de compétition acharnée, c’est United 2026 qui organisera la Coupe du monde 2026. Le trio nord-américain a battu le Maroc avec 134 voix contre 65.

Ainsi, les Américains ont reçu 134 des 200 suffrages exprimés (67%). Le Maroc en a pour sa part recueilli 65 (33%), tandis qu’un pays a choisi de ne voter ni pour l’une ni pour l’autre des deux candidatures. Il s’agit de l’Iran.

Rappelons que les pays qui ont voté pour le Maroc sont les suivants: Algérie, Albanie, Angola, Belarus, Belgique, Brésil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Chad, Chine, Taïpei chinois, Comore, Congo, Congo DR, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée Equatoriale, Erithrée, Estonie, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Italie, Kazakstan, Kenyza, Corée DPR, Libye, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Pays-Bas, Niger, Nigeria, Omar, Palestine, Qatar, Rwanda, Sao Tomé et Principé, Sénégal, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Turquie, Ouganda, Yémen, Zambie.

Les pays qui se sont abstenus sont l’Espagne, la Slovénie et Cuba.

Le Liban, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Koweït, l’Irak, le Bahrain et les Emirats Arabes Unis ont voté United 2026.

Quelques minutes après l’annonce du résultat final, le président de la FRMF Fouzi Lakjaa a pris la parole pour féliciter ses homologues américain, canadien et mexicain. Il leur a souhaité beaucoup de courage pour l’organisation de la Coupe du monde. Il a également remercié la FIFA pour la tenue de ce process « long mais riche » et loué les efforts de son président Gianni Infantino pour faire avancer les choses et assurer plus de transparence.

« Je vous réitère la détermination du Maroc de continuer à travailler pour le football, pour la jeunesse et pour concrétiser le rêve d’organiser une Coupe du monde », a-t-il conclu. S.L.