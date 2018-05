Mondial 2026: la lettre de Lekjaa aux fédérations

«Dans moins d’un mois, nous nous retrouverons à Moscou le 12 et 13 juin pour le Congrès de la FIFA dans l’enceinte où nous, les fédération nationales, avons le pouvoir de décision pour poursuivre le développement du football. Vous y choisirez le pays hôte de la Coupe du monde 2026 et le Maroc, terre de football, participe à cette compétition avec sérénité, détermination et fair-play». C’est ainsi que le président de la FRMF Fouzi Lekjaa a entamé son communiqué adressé ce 14 mai aux fédérations membres de la FIFA.

Les dés seront bientôt jetés et la fin de l’insoutenable suspense prendra fin dans quelques jours pour connaître l’organisateur officiel du Mondial 2026. Entre le dossier marocain et la candidature nord-américaine, les fédérations devront trancher.

Lekjaa a ainsi vivement défendu la proposition du royaume, rappelant que Maroc 2026 se veut une candidature responsable, profitable mais aussi respectueuse de l’environnement, « une candidature proposant une Coupe du Monde humaine et inclusive ».

En plus des 12 stades répondant à l’ensemble des normes, le président a promis aux fédérations des conditions idéales pour les joueurs et les supporters. Il a également mis l’accent sur les profits de la FIFA qui devraient au minimum atteindre 5 milliards de dollars (le double de chacune des précédentes éditions de la Coupe du Monde en 2014 et 2010).

En parallèle, le patron du football marocain a affirmé que le choix des fédérations doit «prendre en compte la capacité du Mondial à favoriser le développement social et économique d’un pays et de tout un continent».

Après avoir rappelé que le Maroc est candidat à l’organisation de cette prestigieuse compétition depuis 30 ans, Lekjaa a estimé que «voter pour le royaume, c’est voter pour une Coupe du monde humaine, et pour un monde ouvert et multilatéral, engagé pleinement dans la construction d’un avenir durable pour les générations futures».

