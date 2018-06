Mondial 2026: ce qu’a dit Moulay Hafid Elalamy avant le vote final

Dans un communiqué, la Fifa indique que son Conseil, composé de 35 membres, a approuvé le rapport publié par la Task Force et a retenu les deux candidatures de la fédération royale marocaine de football (FRMF) et celle des fédérations de football du Canada, des États-Unis pour les soumettre au vote du congrès.

Le Royaume a « dépassé des étapes extrêmement importantes et a mené sa campagne avec un professionnalisme remarquable qui a été apprécié par tous les participants », a poursuivi Elalamy, relevant, cependant, qu’il y a « d’autres enjeux qu’uniquement le sport et, dans ces cas d’espèce, les gens changent de position de minute en minute ».

A 24 heures du vote final pour la désignation du pays organisateur, l’équipe de candidature a eu des rencontres dans la capitale russe avec des membres des confédérations asiatique, africaine et européenne et a profité ainsi de la présence de plus de 200 votants au congrès pour pouvoir rencontrer le maximum d’entre eux, a ajouté Elalamy.