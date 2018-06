Mondial 2026: Blatter exprime son soutien « absolu » au dossier marocain

« Le Maroc a toujours présenté des documents sérieux. On a visité le Maroc, on a vu le développement. Les stades n’étaient pas encore achevés, mais les projets de construction étaient excellents », a-t-il dit, soulignant que le Royaume a toujours été « dans une position difficile vis-à-vis de ses concurrents et donc des votes. Le Maroc aurait aussi été victime d’une situation géopolitique qui ne lui était pas favorable, ni à lui ni au reste de la région Maghreb-Afrique-Moyen Orient ».

Pour lui, les précédentes candidatures marocaines étaient aussi bien présentées et ont fait l’objet d’un niveau de préparation supérieur et de qualité.

Blatter a exprimé son soutien absolu au dossier marocain, faisant observer que « le Maroc a une candidature extrêmement sérieuse et solide, qui jouit de la sollicitude royale, des responsables politiques et des citoyens ».

« Maintenant qu’il y a 211 associations nationales appelées à voter, ce sera très difficile de faire du favoritisme. Dorénavant, le jeu est ouvert. Et c’est très positif pour le Maroc, un grand pays sur un grand continent, ayant des soutiens aussi bien au Nord qu’à l’Est. Il a plus de chances que lorsqu’il s’agissait d’un petit groupe de décideurs, qui ne s’intéressaient pas nécessairement au Maroc », a-t-il affirmé.