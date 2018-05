Mondial 2018: voici les slogans sélectionnés par la FIFA pour le Maroc

La FIFA avait lancé, en décembre 2017, la compétition Be There with Hyundai pour trouver le meilleur slogan à mettre sur les bus des 32 sélections qualifiées à la Coupe du Monde en Russie. Tous les supporters à travers le monde, y compris les fans marocains, avaient envoyé leurs propositions et la FIFA a aujourd’hui sélectionné trois slogans pour chaque nation engagée dans la compétition.

Pour le Maroc, trois citations ont plu aux responsables de l’instance: « Atlas Lions, Moroccan’s heart are with you » (Les cœurs de tous les Marocains sont avec vous), « We are a nation, Lions in heart, warriors on the field » (Nous sommes un peuple, lions de cœurs et guerriers sur le terrain) et « The Atlas Lions, pride of Morocco » (Les Lions de l’Atlas, fierté du Maroc).

Les supporters peuvent voter, sur le site officiel de la FIFA, pour leur slogan préféré entre le 26 avril et le 14 mai. Le slogan officiel sera annoncé à la fin du mois de mai.

Par ailleurs, les 32 auteurs gagnants remporteront un voyage pour assister au mondial russe : billets aller-retour en classe économique pour deux personnes, au moins trois nuitées dans un hôtel quatre étoiles, deux billets pour un match choisi par la FIFA, en plus de la possibilité d’accompagner son équipe jusqu’au stade, un jour de match.

N.M.