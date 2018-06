Mondial 2018: voici le nouveau sélectionneur de l’Espagne

Le successeur de Julen Lopetegui est désormais connu. Après avoir limogé ce dernier à deux jours de son premier match en Coupe du monde contre le Portugal, la Fédération Espagnole de Football a choisi l’actuel directeur sportif de la Roja, Fernando Hierro (50 ans), pour assurer l’intérim pendant la compétition planétaire.

« Fernando Hierro assumera la charge de sélectionneur national à la Coupe du monde en Russie », a écrit la RFEF dans un communiqué.

Rappelons qu’à J-2 de son premier match en Coupe du Monde, la fédération espagnole a décidé de limoger son sélectionneur Julen Lopetegui. Ce dernier avait été annoncé comme futur entraîneur du Real Madrid.

L’annonce a été faite ce mercredi en conférence de presse où le président de la RFEF Luis Rubiales a remercié Lopetegui «pour son excellent travail» avec la sélection espagnole. «Les négociations avec le Real ont été entamées sans nous avoir mis au courant. On n’avait pas le choix. La fédération espagnole ne peut pas être avisée cinq minutes avant la sortie d’un communiqué officiel», a-t-il tranché, soulignant que la décision est dure parce que Lopetegui «est un bon entraîneur».

Pour rappel, l’Espagne affronte le Maroc le 25 juin prochain lors de la phase de poules du Mondial 2018.

S.L.

OFFICIAL | Fernando Hierro to assume role as Spain Head Coach for the 2018 Russia World Cup https://t.co/r2vHeLAKxS pic.twitter.com/2TZjVfFypQ

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018