Mondial 2018: une première liste élargie dévoilée (document)

Certains noms, que l’on croyait indispensables, n’y figurent pas, comme Yassine Bammou, Abdelali Mohammadi, Ismail Haddad, Fouad Chafik et Yunis Abdelhamid. En parallèle, Renard a fait appel pour la première fois à Nabil El Zhar et Sofiane Kiyin. Youssef En-Nesyri, Mehdi Carcela, Rachid Alioui, Jawad Yamiq et Yassine El Kharroubi, eux, sont de retour en sélection.

