Mondial 2018: trois nouveaux joueurs s’ajoutent à la liste de Renard

Trois nouveaux joueurs s’ajoutent à la liste des 35. Le sélectionneur national Hervé Renard a placé Nabil El Zhar (Leganés), Sofian Kiyine (U.S Salernitana) et Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) sur la liste préliminaire des joueurs qui participeront au Mondial 2018, et qui sera dévoilé par le coach le 14 mai prochain.

