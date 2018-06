Mondial 2018: ce qu’il faut pour que le Maroc se qualifie

Après sa défaite surprise, le 15 juin, contre l’Iran pour son premier match en Coupe du monde, la sélection du Maroc disputera mercredi la seconde rencontre des phases de groupe contre le Portugal. L’occasion pour les hommes d’Hervé Renard de se rattraper pour ressusciter leurs chances de décrocher leur ticket de qualification en quart de finales.

Logiquement, le Maroc a encore toutes ses chances pour se qualifier et rien n’a été tranché dans le groupe B qui compte également l’Espagne et le Portugal. S’imposer contre ces deux équipes propulsera directement les Lions de l’Atlas en quarts de finale de la Coupe du monde. Second scénario, plus compliqué cette fois-ci: une large victoire contre le Portugal et un nul contre la Roja peut également qualifier la sélection marocaine non sans entrer dans les calculs.

A quelques heures de la rencontre fatidique contre la Seleçao, les Lions de l’Atlas sont on ne peut plus prêts à rugir face au Portugal du grand Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers, évoluant dans de grands clubs européens pour la plupart. Gonçalo Guedes (FC Valence), Bernardo Silva (Manchester City) ou encore André Silva (Milan AC) ont, en effet, des potentialités exceptionnelles capables de faire trembler les plus grandes sélections.

Rappelons que le coup d’envoi de ce match sera donné à 13 heures (GMT+1). La sélection n’a pas le droit à l’erreur.

Noura Mounib