Mondial 2018: que pense Zaki des Lions de l’Atlas?

L’ancien sélectionneur national Baddou Zaki a confié que les Lions de l’Atlas sont capables de signer une belle prestation lors de la Coupe du Monde 2018.

Dans une déclaration à El Arabi Mondial, il a affirmé que l’équipe nationale peut s’imposer contre les grandes sélections qu’elle va affronter et passer au 2ème tour à condition que les joueurs soient au rendez-vous et que toute absence ou blessure n’affecte pas leur moral.

Zaki s’est rappelé, par la même occasion, de la participation historique du Maroc au Mondial 1986 et le célèbre match contre l’Allemagne où le manque d’expérience des Lions de l’Atlas ne les a pas épargnés. Il a souligné qu’il était chanceux d’avoir réalisé son rêve en participant à l’édition de 86 où la sélection nationale s’est qualifiée pour le second tour et écrit son nom en or dans l’histoire du football.

L’ancien sélectionneur a également confié que le roi Hassan II appelait quotidiennement le staff de la sélection pour demander des nouvelles.

Rappelons que Zaki a pris, depuis quelques jours, les rênes du MCO d’Algérie. Il a déjà entraîné le Chabab de Belouizdad avec qui il avait remporté la Coupe d’Algérie.

N.M.