Pas de Mondial pour Mohamed Salah d’après les Anglais

BBC reporting Salah will miss the World Cup 😢 Diagnosis now a dislocated shoulder. #UCLFinal pic.twitter.com/05Yc7HXwKW

Après sa sortie sur blessure ce samedi en finale de la Champions League, Mohamed Salah pourrait bien manquer la Coupe du monde en Russie avec l’Egypte. C’est en tout cas ce qu’affirme la BBC et des médias britanniques. Mohamed Salah qui a été victime d’une dislocation de l’épaule après un choc avec Sergio Ramos est la grande star de l’équipe d’Egypte. Son absence serait une énorme perte pour les Pharaons. Les jours à venir nous diront si oui ou non il sera présent au Mondial. Selon les médias anglais, l’Egyptien a besoin d’au moins 12 semaines pour se remettre de sa blessure, ce qui voudrait dire qu’il sera absent du Mondial. D’après les médias égyptiens, il reste pourtant des chances pour que leur star participe à la Coupe du monde…