Mondial 2018: mauvaise nouvelle pour les Lions de l’Atlas

Merci à tous pour vos messages, votre soutien que vous portez pour moi. C’est le destin, ça fait parti du métier. Ce sont des épreuves à surmonter. Je reviendrais plus fort In sha Allah 🙏🏽 Ramadan Kareem à tous les musulmans, profitez bien de votre famille et vos proches.

A post shared by R_ALIOUI (@alioui_r) on May 16, 2018 at 10:38am PDT