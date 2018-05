Mondial 2018, liste finale, El Kaabi…Hervé Renard à coeur ouvert (VIDEO)

Et de conclure avec optimisme: « Le Maroc peut obtenir l’organisation du Mondial 2026. Ce serait formidable pour le football marocain et j’y crois! ».

« Noys nous devons de porter le drapeau marocain le plus haut possible. Nous représentons aussi le continent africain. Il faudrait qu’une équipe africaine puisse arriver en demi-finales. Si cela tombe sur nous, tant mieux! Mais notre groupe sera difficile », juge Renard.

« Nous avobs un état d’esprit exceptionnel qu’il faut garder. La priorité c’est l’équipe et non l’individu », explique Hervé Renard. Lorsqu’on lui demande le secret de sa réussite il répond: « On dit souvent qu’il faut savoir bien s’entourer. La Fédération riyale marocaine de football m’a donné la chance d’avoir construit quelque chose de solide autour de moi…La force de mon équipe, c’est le collectif. Il n’y a pas de génie, mais il y a quelque chose qui comble cette différence ».