Mondial 2018: les Lions de l’Atlas sont passés à côté de 4 milliards de centimes

Après ces deux premières défaites face à l’Iran et le Portugal, l’équipe nationale marocaine a été la première formation a être officiellement éliminée du Mondial 2018. La réussite et un peu de chance, notamment du côté de l’arbitrage, lui ont malheureusement manqué, surtout lors du match contre la sélection portugaise.

