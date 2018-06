Mondial 2018: le Portugal craint-il le Maroc?

Il semble que la sélection portugaise est consciente que le match contre le Maroc ne sera pas une simple partie de plaisir. Ses joueurs sont inquiets et n’ont pas tardé à l’exprimer à deux jours de la rencontre fatidique où les Lions de l’Atlas n’ont d’autre choix que de s’imposer.

Dans une déclaration à la presse, Adrien Silva s’est dit inquiet du match contre la sélection du Maroc prévue le 20 juin, soulignant que cette rencontre, comme celle contre l’Espagne, sera très difficile. «Les Lions de l’Atlas ne figurent pas parmi les favoris de cette Coupe du monde, mais les petites sélections n’existent plus», a-il confié.

De son côté, le virevoltant Cristiano Ronaldo, qui a sauvé la Seleçao das Quinas de la défaite contre l’Espagne lors de son premier match du Mondial, a souligné que la victoire contre le Maroc est obligatoire pour décrocher le ticket de qualification au 2ème tour.

«Le tournoi vient de commencer et on est capable de se qualifier bien que la tâche soit rude. On se concentre sur chaque match. Aujourd’hui, rien n’est encore joué», a affirmé la star du Real Madrid, ajoutant que sa sélection offre un bon jeu et fera des pieds et des mains pour passer au 2ème tour en s’imposant notamment contre le Maroc.

Pour rappel, l’Iran est en tête du Groupe B du Mondial après sa victoire contre les Lions de l’Atlas tandis que l’Espagne et le Portugal occupent, à eux deux, la seconde place après leur match nul.

N.M.