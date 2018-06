Mondial 2018: la sélection se prépare avant Maroc-Slovaquie (Photos)

Lors de cette séance, marquée par la présence de tout l’effectif, les joueurs ont été scindés en deux groupes avec une séance de décrassage pour les éléments alignés face à l’Ukraine jeudi soir et des exercices techniques et physiques pour les autres.

