Mondial 2018: la FRMF lance un site dédié aux Lions de l’Atlas

Le portail qui comportera toutes les informations concernant la participation de l’équipe nationale à la compétition planétaire (dates, horaires et lieux des matches, fiches techniques des joueurs, séances d’entraînement…), sera alimenté de photos et vidéos exclusives.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK