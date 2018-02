Mondial 2018: la clé pour passer le premier tour selon Hervé Renard (VIEO)

Dans une interview accordée à BeIn Sports, le sélectionneur national Hervé Renard est revenu sur le groupe du Maroc en Coupe du monde 2018.

Il a reconnu la difficulté de la mission face aux mastodontes, l’Espagne et le Portugal, mais assuré que rien n’est impossible. «Le groupe du Maroc est compliqué, certes, mais mes joueurs sont capables de se surpasser. On est au même niveau que l’Iran et on sait tous que l’Espagne et le Portugal sont meilleures que nous. Mais les Lions de l’Atlas peuvent facilement créer la surprise dans ce groupe», affirme le sélectionneur.

Il confie qu’il avait discuté avec Fayçal Fajr, lorsque son club avait réussi à se neutraliser avec le FC Barcelone, au Camp Nou. «Je l’ai félicité et je lui ai dit qu’on devrait jouer de la sorte contre l’Espagne. Il m’a assuré que la qualification du Maroc est certaine si les joueurs usent de toutes leurs connaissances sur le terrain», a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, explique Renard, la clé de la qualification au 2ème tour est la confiance et l’optimiste dont disposent les joueurs marocains. «Ces deux critères nous ont permis de faire d’excellentes éliminatoires. Pourtant, on avait mal entamé l’aventure avec un nul contre le Gabon», tranche le coach français.

S.L.