Mbappé est le plus jeune buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du monde. A 19 ans et 183 jours, le Français entre aussi dans le top 10 des plus jeunes buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

