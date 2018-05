Mondial 2018: El Arabi réagit à sa non-convocation

Rappelons qu’El Arabi n’a plus été convoqué en sélection nationale depuis la CAN 2017.

«J’ai tout donné cette saison grâce notamment au soutien de mon club. Mais la décision finale appartient au sélectionneur national et je la respecte. J’aime mon pays et je vais supporter les Lions de l’Atlas en Coupe du Monde pour réaliser de bons résultats», a-t-il souligné.