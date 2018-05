Mondial 2018: Dolmy n’ira pas en Russie ! (VIDEO)

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, il s’est adressé aux Marocains de l’hôpital parisien où il se fait soigner et a exprimé son regret de ne pas pouvoir accompagner la sélection qualifiée au Mondial après vingt ans d’absence. «Mon cœur sera avec les Lions de l’Atlas. Ils sont forts et marqueront l’Histoire. Si je n’étais pas malade, je n’aurais pas hésité une seconde à les accompagner, quitte à emprunter de l’argent pour mon voyage», a-t-il souligné.

Noureddine Falah, le célèbre supporter des Lions de l’Atlas appelé communément «Dolmy» vu sa ressemblance avec le maestro Feu Abdelmjid Dolmy, joueur du Raja et de l’équipe nationale, ne se déplacera pas en Russie à cause de ses ennuis de santé.