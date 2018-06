Mondial 2018: ce qu’il faut savoir avant le départ pour la Russie

Pour le transport, les villes russes sont « globalement très bien » desservies avec des Métro, Bus, trolleybus et tramway disponibles tout au long de la journée, et chaque détenteur du FAN ID a la possibilité de se déplacer gratuitement entre les villes-hôtes par voie ferrée.

L’obtention de l’ID fan est subordonnée à l’acquisition d’un billet d’entrée au stade et ce document donne à son détenteur le droit d’utiliser le transport en commun, y compris les trains entre les villes, et d’assister aux festivals des supporters FIFA.