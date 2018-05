Mondial 2018: ce que pense le sélectionneur espagnol du Maroc

BMCE Bank of Africa a signé un mémorandum d’entente avec MARUBENI Corporation dans le but de développer de nouvelles opportunités Business au Maroc et dans différents Pays d’Afrique.

Lopetegui a également mis l’accent sur l’expérience du sélectionneur du Portugal Fernando Santos et sur l’efficacité de la sélection iranienne. «Nous aurons rendez-vous, pendant le mondial russe, avec le champion d’Europe, la meilleure équipe d’Asie et la meilleure équipe d’Afrique», a-t-il ajouté, estimant que la tâche ne sera pas aussi simple pour la Roja.

« L’équipe du Maroc a la chance d’avoir des individualités. C’est le cas depuis plusieurs années, mais la génération actuelle est tellement exceptionnelle. Sans oublier le talent de Renard qui a déjà pris les rênes de grandes sélections africaines et qui a réussi à remporter deux CAN », a-t-il affirmé.