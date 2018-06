Mondial 2018: bonne nouvelle pour les téléspectateurs marocains

L’Espagne, championne du monde en 2010 et le Portugal, champion d’Europe, s’annoncent déjà comme des adversaires de taille. Ce qui est tout de même intéressant, c’est que le Maroc affrontera d’abord l’Iran, le 15 juin à Saint Petersbourg (17h heure GMT), tandis que l’Espagne et le Portugal s’affrontera juste après.

Selon Al Massae qui rapporte l’information, les rencontres des Lions de l’Atlas contre l’Iran, le Portugal et l’Espagne seront, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, diffusées sur les chaînes nationales (TNT), Arriyadia et Al Aoula HD éventuellement.