Mondial 2018: Bassir a un message pour les Lions de l’Atlas (VIDEO)

L’ancienne gloire de la sélection marocaine, Salaheddine Bassir, a assuré au micro de Le Site Info que le Maroc est capable de se qualifier pour le second tour du Mondial, bien qu’il ait hérité d’un groupe difficile.

Selon l’ex-international, le premier match face à l’Iran, qui se jouera le 15 juin courant, est « la clef de la qualification ». « Les Lions de l’Atlas doivent avoir confiance en eux et en leur potentiel pour gagner », a-t-il affirmé. Et d’ajouter que « lors des éliminatoires de la Coupe du monde, l’équipe nationale a prouvé sa force et sa volonté aux Marocains et s’est d’ailleurs qualifiée ».

Bassir, deuxième buteur de l’histoire de la sélection (27 buts), n’a pas manqué de donner un petit conseil aux Lions de l’Atlas: « Je leur conseille de se concentrer et de croire en leurs qualités, qu’elles soient tactiques ou techniques. Ils ont de la chance d’avoir un entraîneur de haut niveau à leurs côtés. C’est sûr que tout cela va porter ses fruits lors de la Coupe du monde et, surtout, lors du premier match face à l’Iran ».

Rappelons que le Maroc fait partie du groupe B avec l’Espagne (champion du monde en 2010), le Portugal (champion d’Europe en 2016) et l’Iran. L’équipe nationale jouera son premier match le 15 juin face à l’Iran à la ville de Saint-Petersbourg.

D.K.