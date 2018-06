Maroc Vs Portugal: Renard revoit ses cartes

La Coupe du monde a commencé. Les chaînes ZDF, ZDF-Info, ARD Das Erste et One vont retransmettre tous les matches en clair sur le satellite Astra.

