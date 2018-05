Maroc-Ukraine: le résumé du match (VIDEO)

Hervé Renard l’avait prédit. Le match amical contre l’Ukraine n’a pas offert un grand spectacle. La rencontre qui s’est soldée par un match nul et vierge, était l’occasion pour le sélectionneur français d’effectuer des réglages et de faire des tests avant la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas se sont tout de même montrés plus dangereux que leur adversaire du jour.

