Maroc-Ukraine: à quelle heure et sur quelle chaine ?

Maroc Vs Ukraine – Les protégés d’Hervé Renard sont en Suisse pour leurs entrainements. Les Lions de l’Atlas disputent un match amical jeudi 31 mai face à l’Ukraine. Avant le Mondial 2018, l’équipe nationale aura deux autres matchs de préparation face à la Slovaquie et l’Estonie.

Le match face à l’Ukraine aura lieu au stade de Genève, à 18h (heure marocaine) et sera retransmis sur Arryadia.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le sélectionneur national Hervé Renard a tenu à remercier le public marocain pour son soutien et a profité de l’occasion pour lui adresser un message. « Salama Likoum, bonjour…on vous attend nombreux pour nos deux matchs de préparation en Suisse le 31 mai et le 4 juin contre l’Ukraine et la Slovaquie. Je suis persuadé qu’on aura le soutien habituel de nos supporters. La préparation se passe très bien. Il faut qu’on parte avec toutes nos forces et tout votre soutien pour cette Coupe du Monde », a dit Hervé Renard.

« Je suis fier et heureux. Le pays n’a pas participé à la Coupe du monde depuis vingt ans. C’est long comme période! J’ai assisté tout petit à la Coupe du monde 1998. J’ai vu le match et j’étais frustré parce que le Maroc a été éliminé dès le premier tour. Ce sont des souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire. Du coup, notre participation à la Coupe du monde, cela va être très beau comme événement sportif », a pour sa part déclaré Mehdi Benatia, le capitaine des Lions de l’Atlas.

Retrouvez également ci-dessous une vidéo d’une séance d’entrainement des Lions de l’Atlas.

Les matchs à venir des Lions de l’Atlas:

31 mai : Maroc – Ukraine à 18h

4 juin : Maroc – Slovaquie à 20h

9 juin : Estonie – Maroc à 16h

Mondial 2018 :

15 juin : Maroc – Iran à 16h

20 juin : Portugal – Maroc à 13h

25 juin : Espagne – Maroc à 19h