Le Maroc s’incline dans les arrêts de jeu face à l’Iran (Coupe du monde)

C’est le pire scénario pour les Lions de l’Atlas. Le Maroc s’est incliné 1-0 dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz.

C’est un véritable piège tendu par l’Iran dans lequel sont tombés les Marocains. Durant tout le match, les Iraniens ont choisi de rester en défense, alors que les Marocains ont eu la possession du ballon. Malgré deux alertes sur contre-attaques, les Lions de l’Atlas ont fait le jeu et se sont procurés plusieurs occasions en première mi-temps. Un coup franc côté marocain auraient pu terminer au fond des filets, mais les Iraniens, solidaires en défense, n’ont pas pris de but.

En deuxième mi-temps, le Maroc a continué à faire le jeu et les Iraniens se sont montrés de plus en plus agressifs, fermant le jeu en restant en défense. Ziyach s’est procuré une superbe occasion sur une ouverture de Belhanda. Mais c’est sur un coup franc, en toute fin de match (90+3), que le pire scénario possible est arrivé. Bouhaddouz a marqué de la tête sur son propre gardien après une passe de Safi.

Bouhaddouz est le deuxième remplaçant à inscrire un but contre son camp en Coupe du monde, depuis Petit avec le Portugal contre l’Allemagne en 2006.

Les Iraniens, qui ont refusé de jouer durant plus de 90 minutes, peuvent dire merci à la chance. Les Marocains ont fait un bon match dans l’ensemble, mais ils n’ont pas réussi à trouver la clé et à faire la différence pour inscrire un but, qui aurait sans doute tout changé.

Sur le plan individuel, Ziyech, Belhanda, Benatia ont fait une bonne prestation, mais des joueurs comme Achraf Hakimi et Amine Harit n’ont pas été à la hauteur d’une Coupe du monde et devront rendre des comptes. Ayoub El Kaabi, que tout le monde attendait, n’a pas fait de miracles.

Les Lions de l’Atlas affronteront ensuite le 20 juin le Portugal avant de jouer, cinq jours après, leur dernier match en phase de groupe contre l’Espagne. Le Maroc n’a plus rien à perdre dans cette Coupe du monde et doit maintenant jouer pour l’honneur et montrer que ce match contre l’Iran n’était qu’un accident. Bouhaddouz était effondré à la fin du match.

