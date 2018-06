Maroc-Portugal: une pétition pour rejouer le match

«Tous pour que la FIFA décide de rejouer le match Maroc-Portugal» est l’intitulé d’une pétition qui vient d’être lancée depuis quelques heures et qui a déjà rassemblé environ 800 signataires. Initiée par un certain Samy B., le document en ligne a dénoncé «le manque flagrant de lucidité et l’incapacité de l’arbitrage à trancher de manière juste» lors du match Maroc-Portugal, en Coupe du monde, qui a été derrière l’élimination officielle des Lions de l’Atlas.

«Le premier but, concédé à la 4ème minute du match sur une tête de Cristiano Ronaldo, a été rendu possible par une faute de Pepe sur un joueur Marocain. On notera l’inutilité totale de la technologie VAR, puisque l’arbitre américain n’a même pas songé à vérifier la légitimité du but. S’en suivra une série de faute non sifflées pour le Maroc dont 3 penalties qui auraient permis que l’issue du match soit totalement différente», peut-on lire dans la pétition.

Le document rappelle d’ailleurs que les règles de la FIFA stipulent que les match du Mondial peuvent être rejoués en cas d’incompétence arbitrale.

«Ne laissons pas l’injustice triompher de nous, ne laissons pas l’incompétence nous ôter une victoire que nous avons tant mérités, ne laissons pas cette sélection guerrière au jeu propre périr, et ne laissons pas ce jeu qu’est le football devenir un milieu de corruption et d’injustices. Nous prions donc la FIFA de bien vouloir revérifier toutes les séquences du match et relever toutes les incohérences, et par conséquent permettre que ce match entaché de scandales soit rejoué», souligne-t-on dans la pétition.

S.L.