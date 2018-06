Maroc-Portugal: Ronaldo « homme du match »

Après le Maroc contre le Portugal, le second match du Groupe B opposera l’Iran à l’Espagne dans un duel qui s’annonce d’ores et déjà chaud.

Même si Ronaldo a marqué l’unique but du match et donc donné la victoire à son équipe, plusieurs joueurs marocains, dont Nourredine Amrabet n’ont pas démérité et ont été félicités par les internautes sur la toile. Ces derniers ont contesté le fait que Ronaldo soit « homme du match ».

Cristiano Ronaldo a été nommé « homme du match » suite à la victoire du Portugal contre le Maroc (1-0). Le CR7 a inscrit l’unique but du match à la 4ème minute sur coup franc. C’est sa 85ème réalisation avec le maillot du Portugal et c’est un record.