Maroc-Portugal: les déclarations du sélectionneur portugais

Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal a déclaré que l’équipe du Maroc ne s’est pas contentée de défendre durant le match.

« On a bien commencé et exercé du pressing tout en se créant certaines occasions. Mais c’était un match difficile et il fallait savoir faire face à cette pression », a-t-il indiqué en conférence de presse.

« L’équipe du Maroc a très bien joué, produit une bonne prestation, ce qui a conditionné le jeu des portugais. Contre le onze marocain, les joueurs ont beaucoup couru tout comme contre les Espagnols et il faudra probablement modifier notre stratégie après les 30 minutes de jeu. Dans les prochains matchs à commencer par celui face à l’Iran, nous devons apporter des ajustements, faire mieux, pousser et essayer d’avoir plus de possession de ballon », ajoute Fernando Santos.

« Ils nous ont donné du fil à retord et notre fer de lance, Ronaldo, se trouvait dans une position qui n’était pas la meilleure pour lui ».

Sur la domination des marocains, il a indiqué qu’en football, celui qui gagne est celui qui marque. Les portugais ont franchi une première étape vers la qualification mais rien n’est encore joué d’avance notamment contre les iraniens.

« Le Portugal ne se met pas dans la peau d’un favori et a les mêmes chances qu’avant. Nous allons poursuivre notre trajectoire, la coupe du monde apporte son lot de surprises ».