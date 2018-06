Maroc-Portugal: le moment où l’arbitre aurait pu siffler un penalty (VIDEO)

A la 4 ème minute, le virevoltant Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour la Seleçao sur un corner mais ce but précoce n’a pas freiné les ambitions marocaines. A la 26 ème minute, un penalty non sifflé par l’arbitre américain Mark Geiger pour Noureddine Amrabat a sorti de leurs gonds les supporters des Lions de l’Atlas.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK