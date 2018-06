Maroc-Portugal: la FIFA réagit aux accusations d’Amrabat

Sans aucunement dénier l'effet salvateur de tous les soutiens, il y en a un qui retient davantage l'attention et l'intérêt du Maroc, de son roi et de son peuple.

Et d’ajouter que l’instance condamne lourdement ces déclarations faites « par un membre de la sélection du Maroc ». « Les arbitres de la FIFA ont reçu des instructions claires concernant leurs comportements avec les équipes du Mondial. A ce propos, la FIFA confirme que Mr Mark Geiger a agi de manière exemplaire et professionnelle lors du match Maroc-Portugal », a défendu la FIFA.

Ce jeudi 21 juin, la FIFA a réagi aux accusations d’Amrabat et n’a pas hésité à longuement défendre l’arbitre de la rencontre. « C’est avec grand regret que nous avons appris les informations diffusées par la presse au sujet de Mr. Mark Geiger qui a arbitré le match Maroc-Portugal, du Groupe B. Ce dernier dément catégoriquement toutes ces allégations et nie avoir demandé le maillot d’un joueur portugais », a tranché la FIFA sur Tweeter.