Maroc-Namibie: jour, horaire, chaine…ce qu’il faut savoir (CHAN 2018)

Par ailleurs, la FRMF a annoncé que des points de vente supplémentaires ont été mis en place à Casablanca (deux points de vente à la Maison des jeunes Bernoussi et au stade Oasis) et à Mohammédia (un point de vente au club Ittihad Mohammédia).

Pour son quart de finale au CHAN, le Maroc, premier du groupe A, a hérité de la Namibie, classé 2 ème de sa poule, qui a fait match nul le 22 janvier (1-1) contre la Zambie. Le match aura lieu le samedi 27 janvier à 16h30 au complexe Mohammed V de Casablanca et sera retransmis sur Al Aoula, Arryadia et BeIn Sports HD1.