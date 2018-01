Maroc-Namibie: à quelle heure et sur quelle chaine ? (CHAN)

Le match aura lieu ce samedi 27 janvier à 16h30 au complexe Mohammed V de Casablanca et sera retransmis sur Al Aoula, Arryadia, BeIn Sports HD1, TNT Crtv du Cameroun, Ortb du Bénin, RTB du Burkina Faso, RTI de la Côte d’Ivoire, RTS du Sénégal et Télé Congo.

Le match sera bel et bien compliqué et Sellami a intérêt à user de tous les subterfuges pour propulser les locaux en demi-finale pour la première fois de l’histoire. La victoire est donc le seul choix pour les locaux afin de poursuivre l’aventure et s’approcher du sacre africain.

La Namibie, véritable trouble-fête du CHAN et connu pour ses victoires de dernières minutes, n’est pas à prendre à la légère. Excité par la qualification, les Namibiens comptent créer la surprise et battre le pays hôte devant ses supporters, comme promis par leur entraîneur Ricardo Mannett lors d’une conférence de presse.